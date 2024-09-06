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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1758 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 талеров (1 августдор) 1758 EC Коронные Прусская подделка
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 51

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1758 Гданьский
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1758 Гданьский
Средняя цена 140 $
Продажи
0 66
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1758 Гданьский Чистое серебро
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1758 Коронный
Средняя цена 110 $
Продажи
0 18
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