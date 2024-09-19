Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1758 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 1 грош 1758 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1758 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1758
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1758 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 266 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 30 марта 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Dom Aukcyjny Art Magnat (1)
  • Janas (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (1)
  • WDA - MiM (7)
  • Wójcicki (4)
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность XF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1 грош 1758 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 грош 1758 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1758 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом 1 грош Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск