5 талеров (1 августдор) 1758 года EC "Коронные". Прусская подделка (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1758 года "Коронные" со знаком EC. Прусская подделка. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2017.

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