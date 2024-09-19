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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 талеров (1 августдор) 1758 года EC "Коронные". Прусская подделка (Польша, Август III)

Разновидность: Прусская подделка

Аверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1758 года EC "Коронные" Прусская подделка - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1758 года EC "Коронные" Прусская подделка - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 6,65 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 5 талеров (1 августдор)
  • Год 1758
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1758 года "Коронные" со знаком EC. Прусская подделка. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность VF
Цена
858 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
1581 $
Цена в валюте аукциона 7000 PLN
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MDC Monaco - November 14, 2019
Продавец MDC Monaco
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе HIRSCH - February 14, 2019
Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе WDA - MiM - April 14, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 25, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1758 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров (1 августдор) 1758 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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