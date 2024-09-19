Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 талеров (1 августдор) 1758 года EC "Коронные". Прусская подделка (Польша, Август III)
Разновидность: Прусская подделка
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 6,65 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 5 талеров (1 августдор)
- Год 1758
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1758 года "Коронные" со знаком EC. Прусская подделка. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 385 проданному на аукционе Auktionshaus Rapp за 18000 CHF. Торги состоялись 14 ноября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 14 февраля 2019
Сохранность AU
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 14 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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