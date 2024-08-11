Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1758 года "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1758
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1758 года "Гданьский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
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Дата 7 октября 2023
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Дата 1 июня 2023
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Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Дата 25 марта 2023
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Дата 10 марта 2023
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Дата 8 февраля 2023
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Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
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Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
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Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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