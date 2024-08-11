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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1758 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1758 года "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1758 года "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1758
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1758 года "Гданьский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 364 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4000 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность F
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе DESA - April 15, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе DESA - April 15, 2023
Продавец DESA
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1758 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Где продать?

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