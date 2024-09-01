Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1755 года "Коронный" (Польша, Август III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 5,84 гр
- Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7974 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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