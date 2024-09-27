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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1755 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 талеров (2 августдора) 1755 EC Коронные
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 талеров (1 августдор) 1755 EC Коронные
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1755 Гданьский Золото
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 2

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1755 EDC Коронный
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 216
Аверс
Реверс
Полталера 1755 EDC Коронные
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1755 EC Коронный
Средняя цена 190 $
Продажи
0 745
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1755 Коронный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Шестак (6 грошей) 1755 EC Коронный
Средняя цена 65 $
Продажи
0 245
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1755 Гданьский
Средняя цена 240 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
Трояк (3 гроша) 1755 Гданьский Чистое серебро
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Полторак 1755 EC Коронный
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1755 Коронный
Средняя цена 25 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 грош 1755 Коронный Знак H
Средняя цена 40 $
Продажи
1 71
Аверс
Реверс
Шеляг 1755 Коронный
Средняя цена 50 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Шеляг 1755 Коронный Буквенная маркировка
Средняя цена 220 $
Продажи
0 9
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