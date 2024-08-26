Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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