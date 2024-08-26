Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (62) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 172 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 40000 PLN. Торги состоялись 22 мая 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • COINSNET (2)
  • DESA (1)
  • GGN (2)
  • Höhn (2)
  • Künker (4)
  • MARCINIAK (12)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • Niemczyk (2)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (3)
  • Numisbalt (2)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • Stare Monety (2)
  • Tempus (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (5)
  • WCN (12)
  • WDA - MiM (3)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
709 $
Цена в валюте аукциона 2800 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 25, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 25 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе COINSNET - December 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе DESA - November 27, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе DESA - November 27, 2021
Продавец DESA
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1755 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Трояк (3 гроша) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск