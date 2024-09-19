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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Золото (0,999)
  • Вес 3,39 гр
  • Чистого золота (0,1089 oz) 3,3866 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 54000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS63 ngc
Цена
11158 $
Цена в валюте аукциона 41000 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2009
Сохранность XF
Цена
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