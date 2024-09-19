Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Золото (Польша, Август III)
Разновидность: Золото
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Золото (0,999)
- Вес 3,39 гр
- Чистого золота (0,1089 oz) 3,3866 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Золото. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 480 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 54000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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