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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полторак 1755 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Полторак 1755 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Полторак 1755 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,203)
  • Вес 1,08 гр
  • Чистого серебра (0,007 oz) 0,2192 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полторак
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1755 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
548 $
Цена в валюте аукциона 2200 PLN
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
597 $
Цена в валюте аукциона 2950 PLN
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе Künker - June 20, 2022
Продавец Künker
Дата 20 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Полторак 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 мая 2008
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 12 февраля 2000
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 23 ноября 1996
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полторак 1755 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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