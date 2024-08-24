Полторак 1755 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1755 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.

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