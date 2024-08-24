Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полторак 1755 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,203)
- Вес 1,08 гр
- Чистого серебра (0,007 oz) 0,2192 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полторак
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полторак 1755 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 12000 PLN. Торги состоялись 10 ноября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность AU50 NGC
Цена
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