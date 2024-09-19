Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1755 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)
Разновидность: Буквенная маркировка
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1755 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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