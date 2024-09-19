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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1755 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)

Разновидность: Буквенная маркировка

Аверс монеты - Шеляг 1755 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1755 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1755 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 296 проданному на аукционе WDA - MiM за 2700 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numedux (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 ноября 1997
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1755 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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