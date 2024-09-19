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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Талер 1755 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Талер 1755 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Талер 1755 года EDC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 29,23 гр
  • Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Талер
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (216)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1755 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14500 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - May 26, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 26 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1095 $
Цена в валюте аукциона 4300 PLN
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
6472 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе SINCONA - October 26, 2023
Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Heritage - August 31, 2023
Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - June 23, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Künker - June 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Numision - May 21, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Numision - May 21, 2023
Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Rhenumis - April 28, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Rauch - December 9, 2022
Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Талер 1755 EDC "Коронный" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1755 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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