Талер 1755 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1755 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14500 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.

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