Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Талер 1755 года EDC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 29,23 гр
- Чистого серебра (0,7114 oz) 22,1271 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Талер
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
Цены на аукционах (216)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Талер 1755 года "Коронный" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 490 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14500 EUR. Торги состоялись 30 января 2020.
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность MS63 PCGS
Цена
6472 $
Цена в валюте аукциона 6000 EUR
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 31 августа 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 23 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numision
Дата 21 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 28 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 9 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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