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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Полталера 1755 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Полталера 1755 года EDC "Коронные" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Полталера 1755 года EDC "Коронные" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,757)
  • Вес 14,62 гр
  • Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Полталера
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1755 года "Коронные" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7200 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
2352 $
Цена в валюте аукциона 8000 PLN
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 22, 2010
Продавец Niemczyk
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
2529 $
Цена в валюте аукциона 7200 PLN
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе GGN - April 26, 2003
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе GGN - April 26, 2003
Продавец GGN
Дата 26 апреля 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Полталера 1755 EDC "Коронные" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
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