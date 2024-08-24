Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Полталера 1755 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,757)
- Вес 14,62 гр
- Чистого серебра (0,3558 oz) 11,0673 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Рубчатый
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Полталера
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1755 года "Коронные" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7200 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.
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