Полталера 1755 года EDC "Коронные" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Полталера 1755 года "Коронные" со знаком EDC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 7200 PLN. Торги состоялись 22 октября 2010.

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