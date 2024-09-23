Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 талеров (1 августдор) 1755 года EC "Коронные" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 6,65 гр
- Чистого золота (0,1924 oz) 5,985 гр
- Диаметр 27 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 5 талеров (1 августдор)
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1755 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3744 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.
Сохранность
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6203 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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