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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 талеров (1 августдор) 1755 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1755 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 5 талеров (1 августдор) 1755 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 6,65 гр
  • Чистого золота (0,1924 oz) 5,985 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 5 талеров (1 августдор)
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 талеров (1 августдор) 1755 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3744 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 28 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
5240 $
Цена в валюте аукциона 21000 PLN
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU55 PCGS
Цена
6203 $
Цена в валюте аукциона 5750 EUR
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Spink - April 3, 2023
Продавец Spink
Дата 3 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность XF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе SINCONA - May 15, 2018
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF35 PCGS
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 июня 2013
Сохранность VF
Цена
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Польша 5 талеров (1 августдор) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - June 21, 2011
Продавец Künker
Дата 21 июня 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 талеров (1 августдор) 1755 "Коронные" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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