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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1755 года "Коронный". Знак H (Польша, Август III)

Разновидность: Знак H

Аверс монеты - 1 грош 1755 года "Коронный" Знак H - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1755 года "Коронный" Знак H - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1755 года "Коронный". Знак H. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 32 PLN
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе WAG - September 1, 2024
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 грош 1755 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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