Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1755 года "Коронный". Знак H (Польша, Август III)
Разновидность: Знак H
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 1 грош
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1755 года "Коронный". Знак H. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 150 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 1600 PLN. Торги состоялись 14 сентября 2019.
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Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Дата 6 июня 2023
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Дата 2 апреля 2023
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