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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Чистое серебро

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский" Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,999)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 42500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - May 13, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - May 29, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 25 ноября 2017
Сохранность UNC
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Польша Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 июня 2000
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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