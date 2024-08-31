Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Чистое серебро
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,999)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0491 oz) 1,5285 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1755 года "Гданьский". Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 363 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 42500 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
2716 $
Цена в валюте аукциона 11500 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
2100 $
Цена в валюте аукциона 9500 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 мая 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 29 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи Трояк (3 гроша) 1755 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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