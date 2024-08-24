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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1755 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1755 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1755 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Грюнтхаль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1755 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 45 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
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  • Höhn (1)
Польша Шеляг 1755 "Коронный" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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