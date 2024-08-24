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Шеляг 1755 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Грюнтхаль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1755 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2176 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 45 EUR. Торги состоялись 21 октября 2016.
Сохранность
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Где продать?
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