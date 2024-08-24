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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1755 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 1 грош 1755 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1755 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1755 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 273 проданному на аукционе WDA - MiM за 3400 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - December 9, 2023
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 9 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 26 EUR
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе COINSNET - April 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность F
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 30, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 30 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша 1 грош 1755 "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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