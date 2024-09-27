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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 талеров (2 августдора) 1755 года EC "Коронные" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1755 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 10 талеров (2 августдора) 1755 года EC "Коронные" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 13,30 гр
  • Чистого золота (0,3848 oz) 11,97 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 10 талеров (2 августдора)
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 талеров (2 августдора) 1755 года "Коронные" со знаком EC. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2762 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 2 июля 2014.

Сохранность
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  • Künker (3)
Польша 10 талеров (2 августдора) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
10614 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Польша 10 талеров (2 августдора) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - February 1, 2018
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
8094 $
Цена в валюте аукциона 6500 EUR
Польша 10 талеров (2 августдора) 1755 EC "Коронные" на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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