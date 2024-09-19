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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1755 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1755 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1755 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 4,32 гр
  • Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1755
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1755 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 26, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность F
Цена
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Шестак (6 грошей) 1755 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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