Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1755 года EC "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 4,32 гр
- Чистого серебра (0,0433 oz) 1,3478 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1755
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (245)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1755 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.
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