Шестак (6 грошей) 1755 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1755 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 215 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 4000 PLN. Торги состоялись 14 ноября 2020.

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