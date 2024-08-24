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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1753 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1753 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1753 года EC "Коронный" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 5,84 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7974 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 480 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
1185 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numedux - April 12, 2024
Продавец Numedux
Дата 12 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Numedux - November 25, 2023
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 11, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 ноября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Орт (18 грошей) 1753 EC "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 15 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1753 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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