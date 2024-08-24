Орт (18 грошей) 1753 года EC "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1753 года "Коронный" со знаком EC. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 5500 PLN. Торги состоялись 14 мая 2022.

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