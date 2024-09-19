Орт (18 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5832 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

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