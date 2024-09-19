Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5832 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.
Сохранность
Прочие фильтры
- Все фирмы
- Adolph Hess Nachfolger (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
Где продать?
Для продажи Орт (18 грошей) 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск