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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1763 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5832 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 16 марта 2017.

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Польша Орт (18 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Gorny & Mosch - October 21, 2018
Продавец Gorny & Mosch
Дата 21 октября 2018
Сохранность XF
Цена
115 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - March 17, 2017
Продавец Künker
Дата 17 марта 2017
Сохранность XF
Цена
301 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Орт (18 грошей) 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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