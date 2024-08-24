Орт (18 грошей) 1759 года CHS "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1759 года "Гданьский" со знаком CHS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

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