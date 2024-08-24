Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1759 года CHS "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1759
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1759 года "Гданьский" со знаком CHS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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