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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1759 года CHS "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1759 года CHS "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1759 года CHS "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1759
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1759 года "Гданьский" со знаком CHS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3403 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3800 EUR. Торги состоялись 22 июня 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
960 $
Цена в валюте аукциона 960 USD
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
536 $
Цена в валюте аукциона 2500 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Künker - June 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Numedux - May 16, 2022
Продавец Numedux
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 10, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 25, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 25 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Орт (18 грошей) 1759 CHS "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Для продажи Орт (18 грошей) 1759 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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