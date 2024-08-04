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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1759 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1759 CHS Гданьский
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 45
Аверс
Реверс
Орт (18 грошей) 1759 REOE Гданьский
Средняя цена
Продажи
0 1
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