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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1759 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1759 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1759 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1759
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1759 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе

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Польша Орт (18 грошей) 1759 REOE "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Орт (18 грошей) 1759 REOE "Гданьский" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1759 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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