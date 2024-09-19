Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Орт (18 грошей) 1759 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Leo Hamburger, Frankfurt a.M.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,479)
- Вес 6,1 гр
- Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1759
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1759 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе
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