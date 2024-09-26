Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1763 года ICS "Эльблонгский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 6,1 гр
  • Чистого серебра (0,0939 oz) 2,9219 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1763 года "Эльблонгский" со знаком ICS. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 147 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 50000 PLN. Торги состоялись 21 октября 2016.

Сохранность
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Adolph Hess Nachfolger (1)
  • CNG (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (1)
  • Solidus Numismatik (1)
  • WCN (1)
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Solidus Numismatik - January 17, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
9205 $
Цена в валюте аукциона 8500 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
9887 $
Цена в валюте аукциона 37000 PLN
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - October 21, 2016
Продавец Niemczyk
Дата 21 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 29 мая 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Орт (18 грошей) 1763 ICS "Эльблонгский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1763 года Все польские монеты польские серебряные монеты польские монеты номиналом Орт (18 грошей) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск