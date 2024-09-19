Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1760 года "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Эльблонгский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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