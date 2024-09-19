Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1760 года "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1760 года "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1760 года "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Эльблонгский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 514 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 9000 PLN. Торги состоялись 8 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
Польша Шеляг 1760 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1760 "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Шеляг 1760 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Августа III Монеты Польши 1760 года Все польские монеты польские медные монеты польские монеты номиналом Шеляг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Категория
Год
Поиск