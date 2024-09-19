Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская". Овальный герб (Польша, Август III)
Разновидность: Овальный герб
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 13,76 гр
- Чистого серебра (0,3039 oz) 9,4531 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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