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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская". Овальный герб (Польша, Август III)

Разновидность: Овальный герб

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 13,76 гр
  • Чистого серебра (0,3039 oz) 9,4531 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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