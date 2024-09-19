Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский". Клипа. Чистое серебро (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Клипа. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

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