Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский". Клипа. Чистое серебро (Польша, Август III)
Разновидность: Клипа. Чистое серебро
Фотография: Adolph Hess Nachfolger
Техническая информация
- Металл Серебро (0,291)
- Вес 1,53 гр
- Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Трояк (3 гроша)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Клипа. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.
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