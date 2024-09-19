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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский". Клипа. Чистое серебро (Польша, Август III)

Разновидность: Клипа. Чистое серебро

Аверс монеты - Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" Клипа Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Трояк (3 гроша) 1760 года REOE "Гданьский" Клипа Чистое серебро - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Adolph Hess Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,291)
  • Вес 1,53 гр
  • Чистого серебра (0,0143 oz) 0,4452 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Трояк (3 гроша)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Трояк (3 гроша) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Клипа. Чистое серебро. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 202 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 1100 EUR. Торги состоялись 15 октября 2023.

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Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность XF
Цена
1157 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Польша Трояк (3 гроша) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Adolph Hess Nachfolger - March 29, 1908
Из коллекции Кубицкого
Продавец Adolph Hess Nachfolger
Дата 29 марта 1908
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Трояк (3 гроша) 1760 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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