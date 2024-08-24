Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,312)
- Вес 2,94 гр
- Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 8,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шестак (6 грошей)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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