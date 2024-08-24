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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шестак (6 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,312)
  • Вес 2,94 гр
  • Чистого серебра (0,0295 oz) 0,9173 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 8,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шестак (6 грошей)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шестак (6 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 268 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 3100 PLN. Торги состоялись 18 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (22)
  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (5)
Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
187 $
Цена в валюте аукциона 740 PLN
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - June 23, 2023
Продавец Künker
Дата 23 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - November 13, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 ноября 2022
Сохранность UNC
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе WAG - October 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - April 11, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - June 19, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 19 июня 2020
Сохранность XF
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Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Польша Шестак (6 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - May 28, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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