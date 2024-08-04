Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

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