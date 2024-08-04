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Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото
- Вес 13,7 гр
- Диаметр 28 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Орт (18 грошей)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.
Сохранность
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Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
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