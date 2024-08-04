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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Орт (18 грошей) 1760 года REOE "Гданьский" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 13,7 гр
  • Диаметр 28 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Орт (18 грошей)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Орт (18 грошей) 1760 года "Гданьский" со знаком REOE. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 200000 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (2)
  • Spink (1)
  • WCN (1)
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность XF
Цена
18744 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - June 19, 2013
Продавец Künker
Дата 19 июня 2013
Сохранность XF
Цена
32121 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Польша Орт (18 грошей) 1760 REOE "Гданьский" на аукционе Künker - January 31, 2013
Продавец Künker
Дата 31 января 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Орт (18 грошей) 1760 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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