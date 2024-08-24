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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1760 года "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1760 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1760 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (44) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1760 года "Торуньский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 267 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1500 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 21 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Numision - July 2, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Numision - July 2, 2023
Продавец Numision
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Продавец WCN
Дата 29 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Stare Monety - September 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1760 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1760 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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