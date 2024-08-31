Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская". Изогнутый герб (Польша, Август III)
Разновидность: Изогнутый герб
Фотография: Poznański Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Серебро (0,687)
- Вес 13,76 гр
- Чистого серебра (0,3039 oz) 9,4531 гр
- Диаметр 42 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Двузлотовка (8 грошей)
- Год 1760
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года "Гданьская" со знаком REOE. Изогнутый герб. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.
Сохранность
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
9851 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
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