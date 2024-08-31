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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская". Изогнутый герб (Польша, Август III)

Разновидность: Изогнутый герб

Аверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская" Изогнутый герб - цена серебряной монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская" Изогнутый герб - цена серебряной монеты - Польша, Август III

Фотография: Poznański Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,687)
  • Вес 13,76 гр
  • Чистого серебра (0,3039 oz) 9,4531 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Двузлотовка (8 грошей)
  • Год 1760
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года "Гданьская" со знаком REOE. Изогнутый герб. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе Niemczyk - September 24, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 24 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
8784 $
Цена в валюте аукциона 34500 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - September 21, 2019
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 21 сентября 2019
Сохранность AU
Цена
9851 $
Цена в валюте аукциона 39000 PLN
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе Künker - January 29, 2015
Продавец Künker
Дата 29 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша Двузлотовка (8 грошей) 1760 REOE "Гданьская" (Пробная) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Двузлотовка (8 грошей) 1760 "Гданьская" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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