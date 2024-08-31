Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года REOE "Гданьская". Изогнутый герб (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробная Двузлотовка (8 грошей) 1760 года "Гданьская" со знаком REOE. Изогнутый герб. Это серебряная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 702 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 29 января 2015.

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