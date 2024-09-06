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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1751 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)

Разновидность: Буквенная маркировка

Аверс монеты - Шеляг 1751 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1751 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1751
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1751 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
329 $
Цена в валюте аукциона 1300 PLN
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 17, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Tempus - February 22, 2021
Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 19, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе GGN - October 18, 2003
Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 октября 2000
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1751 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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