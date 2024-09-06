Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1751 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)
Разновидность: Буквенная маркировка
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1751
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1751 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 292 проданному на аукционе WDA - MiM за 7600 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tempus
Дата 22 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 19 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Продавец GGN
Дата 18 октября 2003
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
Для продажи Шеляг 1751 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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