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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1751 года

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1751 Коронный
Средняя цена 210 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
Шеляг 1751 Коронный Буквенная маркировка
Средняя цена 300 $
Продажи
0 14
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