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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1751 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1751 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1751 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1751
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Грюнтхаль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (53) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1751 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 353 проданному на аукционе WDA - MiM за 4500 PLN. Торги состоялись 17 марта 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
1216 $
Цена в валюте аукциона 4800 PLN
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 августа 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша Шеляг 1751 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS64 BN PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1751 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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