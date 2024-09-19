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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года DB "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1763 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года DB "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Торуньский" со знаком DB. Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6231 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1900 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (5)
  • Numedux (1)
  • Poznański Dom Aukcyjny (1)
  • Stare Monety (3)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (2)
  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
474 $
Цена в валюте аукциона 1900 PLN
Продавец WCN
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
69 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - May 6, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 18, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 18 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - December 6, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 6 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Польша Шеляг 1763 DB "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 11, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 11 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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