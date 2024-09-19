Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1753 года WR "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1753
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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