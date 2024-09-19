Шеляг 1753 года WR "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

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