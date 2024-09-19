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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1753 года WR "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1753 года WR "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1753 года WR "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Rzeszowski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1753
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1753 года "Гданьский" со знаком WR. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 426 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3400 PLN. Торги состоялись 1 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - March 11, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 11 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 1 марта 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - October 23, 2004
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - October 23, 2004
Продавец GGN
Дата 23 октября 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 17, 2004
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1753 WR "Гданьский" на аукционе GGN - April 12, 1997
Продавец GGN
Дата 12 апреля 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1753 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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