Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе WDA - MiM за 4150 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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