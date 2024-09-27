Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе WDA - MiM за 4150 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

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