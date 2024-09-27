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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года REOE "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Гданьский" со знаком REOE. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе WDA - MiM за 4150 PLN. Торги состоялись 28 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
724 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 6, 2022
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе DESA - November 27, 2021
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе DESA - November 27, 2021
Продавец DESA
Дата 27 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 21, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 21 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2020
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - March 17, 2019
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - March 17, 2019
Продавец Heritage
Дата 17 марта 2019
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - September 2, 2017
Продавец MARCINIAK
Дата 2 сентября 2017
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - March 30, 2017
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Heritage - March 30, 2017
Продавец Heritage
Дата 30 марта 2017
Сохранность F15 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе Spink - December 3, 2012
Продавец Spink
Дата 3 декабря 2012
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе GGN - October 20, 2001
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе GGN - October 20, 2001
Продавец GGN
Дата 20 октября 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша Шеляг 1763 REOE "Гданьский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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