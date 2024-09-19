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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1757 года "Гданьский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1757 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1757 года "Гданьский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1757
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1757 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6222 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1372 $
Цена в валюте аукциона 5500 PLN
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Rzeszowski DA - October 1, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Niemczyk - March 13, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Numedux - March 24, 2019
Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Janas - October 13, 2018
Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе GGN - April 21, 2001
Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе GGN - October 21, 2000
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе GGN - October 21, 2000
Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе GGN - April 17, 1999
Польша Шеляг 1757 "Гданьский" на аукционе GGN - April 17, 1999
Продавец GGN
Дата 17 апреля 1999
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1757 "Гданьский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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