Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1757 года "Гданьский" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1757
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Гданьск
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1757 года "Гданьский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Гданьском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6222 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5500 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
659 $
Цена в валюте аукциона 2600 PLN
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 1 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 марта 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец Numedux
Дата 24 марта 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Janas
Дата 13 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 апреля 2001
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец GGN
Дата 21 октября 2000
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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