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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1757 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1757 Гданьский Золото
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
Шеляг 1757 Гданьский
Средняя цена 250 $
Продажи
0 21
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