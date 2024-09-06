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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1757 года "Гданьский". Золото (Польша, Август III)

Разновидность: Золото

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Техническая информация

  • Металл Золото
  • Вес 1,75 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1757
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Гданьск
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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