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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года "Торуньский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1763 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года "Торуньский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Торунь
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Торуньский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6232 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (5)
  • Wu-eL (1)
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
374 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU
Цена
1248 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 15, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Rzeszowski DA - January 26, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша Шеляг 1763 "Торуньский" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Торуньский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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