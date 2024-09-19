Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1763 года "Торуньский" (Польша, Август III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Торунь
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Торуньский". Это медная монета периода Августа III отчеканена на торуньском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6232 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 3 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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