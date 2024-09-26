Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" (Польша, Август III)
Фотография: WDA - MiM
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 0,62 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1763
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Эльблонг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
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Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
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Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
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Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
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Где продать?
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