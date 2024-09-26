Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

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