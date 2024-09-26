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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1763 года FLS "Эльблонгский" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 0,62 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1763
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Эльблонг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1763 года "Эльблонгский" со знаком FLS. Это медная монета периода Августа III отчеканена на эльблонгском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 309 проданному на аукционе WDA - MiM за 1050 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Höhn - April 20, 2024
Продавец Höhn
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - February 23, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Stephen Album - July 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Niemczyk - September 25, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Stare Monety - December 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Rzeszowski DA - August 5, 2020
Продавец Rzeszowski DA
Дата 5 августа 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе Stephen Album - January 19, 2019
Продавец Stephen Album
Дата 19 января 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Шеляг 1763 FLS "Эльблонгский" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1763 "Эльблонгский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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