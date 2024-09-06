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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1752 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1752 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1752 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1752
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Грюнтхаль
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1752 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Numision - September 15, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Numision - September 15, 2023
Продавец Numision
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Solidus Numismatik - July 4, 2023
Продавец Solidus Numismatik
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - April 14, 2023
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность XF
Цена
81 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - July 6, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 30, 2020
Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Tempus - November 3, 2020
Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 7, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 7 июня 2019
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Felzmann - July 4, 2018
Продавец Felzmann
Дата 4 июля 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Felzmann - March 7, 2018
Продавец Felzmann
Дата 7 марта 2018
Сохранность XF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1752 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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