Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1752 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1752
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Грюнтхаль
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1752 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Грюнтхальском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 221 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 5200 PLN. Торги состоялись 29 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 14 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 ноября 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Tempus
Дата 3 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи Шеляг 1752 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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