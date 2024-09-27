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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Монеты Польши 1752 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Дукат 1752 IGG Коронный
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 12

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Тымф (18 грошей) 1752 Коронный
Средняя цена
Продажи
0 0

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 грош 1752 Коронный
Средняя цена 750 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
Шеляг 1752 Коронный
Средняя цена 280 $
Продажи
0 18
Аверс
Реверс
Шеляг 1752 Коронный Буквенная маркировка
Средняя цена 65 $
Продажи
0 27
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