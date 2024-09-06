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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Дукат 1752 года IGG "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Дукат 1752 года IGG "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Дукат 1752 года IGG "Коронный" - цена золотой монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 3,50 гр
  • Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Дукат
  • Год 1752
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1752 года "Коронный" со знаком IGG. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 17000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - February 17, 2024
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4967 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Künker - March 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 марта 2023
Сохранность XF
Цена
12737 $
Цена в валюте аукциона 12000 EUR
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Höhn - October 25, 2014
Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность XF
Цена
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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Niemczyk - October 18, 2013
Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 июня 2011
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 1995
Сохранность VF
Цена
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Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Польша Дукат 1752 IGG "Коронный" на аукционе Leo Hamburger - May 8, 1932
Из коллекции Хоминьского
Продавец Leo Hamburger
Дата 8 мая 1932
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи Дукат 1752 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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