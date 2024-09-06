Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Дукат 1752 года IGG "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 3,50 гр
- Чистого золота (0,1013 oz) 3,15 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт Шнуровидный
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Дукат
- Год 1752
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Лейпциг
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1752 года "Коронный" со знаком IGG. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 17000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 17 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
4967 $
Цена в валюте аукциона 20000 PLN
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 25 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 октября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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