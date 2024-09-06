Дукат 1752 года IGG "Коронный" (Польша, Август III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Дукат 1752 года "Коронный" со знаком IGG. Это золотая монета периода Августа III отчеканена на Лейпцигском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3317 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 17000 EUR. Торги состоялись 23 октября 2014.

Сохранность UNC (1) AU (1) XF (5) VF (5) Сохранность (слабы) XF45 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (1) PCGS (1) Прочие фильтры Монеты из коллекций (1)