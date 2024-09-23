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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

1 грош 1752 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - 1 грош 1752 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - 1 грош 1752 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,9 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал 1 грош
  • Год 1752
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1752 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 750 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Westfälische (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
901 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - February 10, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Польша 1 грош 1752 "Коронный" на аукционе Westfälische - December 13, 2012
Продавец Westfälische
Дата 13 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 грош 1752 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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