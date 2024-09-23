Польша Период: 1506-2020 1506-2020
1 грош 1752 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,9 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал 1 грош
- Год 1752
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 1 грош 1752 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 844 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 750 EUR. Торги состоялись 13 декабря 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
901 $
Цена в валюте аукциона 4200 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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