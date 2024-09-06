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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Тымф (18 грошей) 1752 года "Коронный" (Польша, Август III)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,479)
  • Вес 5,84 гр
  • Чистого серебра (0,0899 oz) 2,7974 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Гурт Шнуровидный

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Тымф (18 грошей)
  • Год 1752
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Лейпциг
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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