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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1752 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)

Разновидность: Буквенная маркировка

Аверс монеты - Шеляг 1752 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1752 года "Коронный" Буквенная маркировка - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Dawid Janas

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15,5 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1752
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Губин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1752 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность VF
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - September 16, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 17, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - June 19, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Janas - September 28, 2019
Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Stare Monety - March 15, 2019
Продавец Stare Monety
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Janas - March 10, 2018
Польша Шеляг 1752 "Коронный" на аукционе Janas - March 10, 2018
Продавец Janas
Дата 10 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1752 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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