Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1752 года "Коронный". Буквенная маркировка (Польша, Август III)
Разновидность: Буквенная маркировка
Фотография: Antykwariat Dawid Janas
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15,5 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1752
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Губин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1752 года "Коронный". Буквенная маркировка. Это медная монета периода Августа III отчеканена на Губинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7200 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1000 PLN. Торги состоялись 23 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 19 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Janas
Дата 28 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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