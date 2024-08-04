Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Шеляг 1749 года "Коронный" (Польша, Август III)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,3 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Август III
- Номинал Шеляг
- Год 1749
- Правитель Август III (Король польский)
- Монетный двор Дрезден
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1749 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Wójcicki (1)
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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