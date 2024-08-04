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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Шеляг 1749 года "Коронный" (Польша, Август III)

Аверс монеты - Шеляг 1749 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III Реверс монеты - Шеляг 1749 года "Коронный" - цена монеты - Польша, Август III

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,3 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Польша
  • Период Август III
  • Номинал Шеляг
  • Год 1749
  • Правитель Август III (Король польский)
  • Монетный двор Дрезден
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Шеляг 1749 года "Коронный". Это медная монета периода Августа III отчеканена на Дрезденском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 294 проданному на аукционе WDA - MiM за 13500 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (1)
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Bid & Grow Auctions - May 18, 2024
Продавец Bid & Grow Auctions
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
210 $
Цена в валюте аукциона 210 USD
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS62 BN PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Sonntag - June 1, 2021
Продавец Sonntag
Дата 1 июня 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Польша Шеляг 1749 "Коронный" на аукционе Sonntag - November 24, 2020
Продавец Sonntag
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шеляг 1749 "Коронный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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